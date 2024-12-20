Экс-директора чеченской компании вернули на скамью подсудимых в Челябинске

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
Екатерина Минина вновь предстанет перед судом Фото:

Челябинская прокуратура в апелляционном порядке вернула на скамью подсудимых экс-директора чеченской компании ООО «ТД Инрост» Екатерину Минину. В пресс-службе надзорного ведомства URA.RU эту информацию подтвердили, не став уточнять личность женщины, которую связывают с делом экс-следователя Вадима Шпигуна.

«По апелляционному представлению прокурора суд отменил решение о направлении дела на дополнительное расследование. Дело вновь направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

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Минина попала под следствие сразу после ареста Шпигуна. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. Следователи связали ее с их бывшим коллегой, который попался на фальсификации улик в пользу различных коммерсантов, помогая тем самым им обходить законодательство.

Дело в отношении экс-следователя еще расследуется. По делу Мининой же первое заседание состоялось в начале августа. До этого судья больше месяца изучала материалы. При этом уже в конце октября суд вернул дело на допрасследование из-за нарушений в обвинительном заключении. Теперь суд вновь приступит к рассмотрению материалов.

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Челябинская прокуратура в апелляционном порядке вернула на скамью подсудимых экс-директора чеченской компании ООО «ТД Инрост» Екатерину Минину. В пресс-службе надзорного ведомства URA.RU эту информацию подтвердили, не став уточнять личность женщины, которую связывают с делом экс-следователя Вадима Шпигуна. «По апелляционному представлению прокурора суд отменил решение о направлении дела на дополнительное расследование. Дело вновь направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Минина попала под следствие сразу после ареста Шпигуна. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. Следователи связали ее с их бывшим коллегой, который попался на фальсификации улик в пользу различных коммерсантов, помогая тем самым им обходить законодательство. Дело в отношении экс-следователя еще расследуется. По делу Мининой же первое заседание состоялось в начале августа. До этого судья больше месяца изучала материалы. При этом уже в конце октября суд вернул дело на допрасследование из-за нарушений в обвинительном заключении. Теперь суд вновь приступит к рассмотрению материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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