Начальнику войск РХБЗ Игорю Кириллову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщают журналисты.
«Генерал-лейтенанту Кириллову посмертно присвоено звание Героя России», — передает ТАСС. Кириллов трагически погиб 17 декабря на Рязанском проспекте при детонации взрывного устройства. Сегодня в подмосковных Мытищах прошла церемония прощания. Проститься с ним пришли министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Тогда трагически погиб его помощник Илья Поликарпов. Суд уже арестовал подозреваемого по делу убийства генерала. Им стал уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заключен под стражу до 18 февраля 2025 года. Сам Курбанов признал свою вину. По его словам, его завербовали украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов и проживание в одной из стран Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.