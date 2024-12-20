Россиян предупредили о подорожании ОСАГО в 2025 году

В 2025 году Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует изменить тарифы ОСАГО для различных категорий транспортных средств. По словам президента РСА Евгения Уфимцева, основные изменения коснутся мототехники, общественного транспорта и грузовиков, также увеличатся коэффициенты за неограниченный список водителей, допущенных к управлению.
«Для мотоциклистов границы тарифного коридора будут расширены на 20% в обе стороны. Также при расчете тарифов ОСАГО у мотоциклов теперь будут учитываться индивидуальные, отличные от других транспортных средств „коэффициент мощности“ (КМ) и „коэффициент возраст-стаж“ (КВС)», — отметил Уфимцев. Его слова приводят «Известия».
Он также предупредил, что изменятся тарифы для общественного транспорта и грузовиков, для которых предусмотрено расширение тарифного коридора на 11,6% и 20% соответственно. Также будут скорректированы территориальные коэффициенты: в крупных городах они снизятся, а в меньших населенных пунктах — повысятся. В том числе вырастет коэффициент за неограниченный перечень лиц, допущенных к управлению, с 2,32 до 3,16.
Сегодня Совет Федерации увеличил штраф за вождение без полиса ОСАГО — с 800 рублей до трех-пяти тысяч рублей за повторное управление. С 1 марта 2025 года камеры будут выявлять автомобили на наличие страхового полиса.
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