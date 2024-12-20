Путин попросил о дополнительных выходных для части россиян

Путин предложил компаниям давать дополнительные выходные сотрудникам с семьями
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Путин предложил компаниям предоставлять путевки сотрудникам, у кого есть семьи
Путин предложил компаниям предоставлять путевки сотрудникам, у кого есть семьи Фото:

Президент России Владимир Путин предложил компаниям предоставлять дополнительные выходные дни сотрудникам с семьями. Помимо этого, глава государства предложил увеличить до одного миллиона рублей сумму корпоративных материнских капиталов.

«Компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями», — заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент предложил увеличить до одного миллиона рублей сумму корпоративных материнских капиталов, которые не облагаются налогами и страховыми взносами.

В конце ноября правительство РФ разработало проект стратегии демографической и семейной политики. Он рассчитан на срок до 2036 года. Одна из главных его задач — улучшение системы поддержки семей с детьми и создание дополнительных стимулов для их рождения. Для этого будут обновлены правила выдачи маткапитала.

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Президент России Владимир Путин предложил компаниям предоставлять дополнительные выходные дни сотрудникам с семьями. Помимо этого, глава государства предложил увеличить до одного миллиона рублей сумму корпоративных материнских капиталов. «Компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями», — заявил Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент предложил увеличить до одного миллиона рублей сумму корпоративных материнских капиталов, которые не облагаются налогами и страховыми взносами. В конце ноября правительство РФ разработало проект стратегии демографической и семейной политики. Он рассчитан на срок до 2036 года. Одна из главных его задач — улучшение системы поддержки семей с детьми и создание дополнительных стимулов для их рождения. Для этого будут обновлены правила выдачи маткапитала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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