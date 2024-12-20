В Госдуме предложили Путину давать звание матери-героини за меньшее число детей

В России предложили давать звание «Матери-героини» второй степени женщинам, родившим пять и более детей. На данный момент награду вручают за 10 и более детей.
С таким предложением выступил депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Также в целях улучшения демографической ситуации в стране глава Минтруда РФ Антон Котяков объявил, что с 1 января 2025 года вырастут выплаты по детским пособиям — на 14,8%. А максимальный размер декретных компенсаций поднимут до 794 тысяч рублей.
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