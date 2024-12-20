В Госдуме предложили Путину давать звание матери-героини за меньшее число детей

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Миронов предложил давать звание «Мать-героиня» за пять детей
Миронов предложил давать звание «Мать-героиня» за пять детей Фото:

В России предложили давать звание «Матери-героини» второй степени женщинам, родившим пять и более детей. На данный момент награду вручают за 10 и более детей.

С таким предложением выступил депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

Также в целях улучшения демографической ситуации в стране глава Минтруда РФ Антон Котяков объявил, что с 1 января 2025 года вырастут выплаты по детским пособиям — на 14,8%. А максимальный размер декретных компенсаций поднимут до 794 тысяч рублей.

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В России предложили давать звание «Матери-героини» второй степени женщинам, родившим пять и более детей. На данный момент награду вручают за 10 и более детей. С таким предложением выступил депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Также в целях улучшения демографической ситуации в стране глава Минтруда РФ Антон Котяков объявил, что с 1 января 2025 года вырастут выплаты по детским пособиям — на 14,8%. А максимальный размер декретных компенсаций поднимут до 794 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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