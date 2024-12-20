На сколько вырастут пособия на детей в 2025 году

В России с 1 января 2025 года вырастут выплаты для детских пособий — на 14,8%. Также увеличится максимальный размер декретных выплат — до 794 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Единое пособие с 1 января 2025 года за счет роста ПМ (прожиточного минимума — прим. URA.RU) увеличится на 14,8%, это более 17 тысяч рублей на одного ребенка», — заявил Котяков. Его слова передает РИА Новости.
Так, максимальный размер выплат мамам в декрете вырастет до 794 тысяч рублей, при этом предельный размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 69 тысяч рублей, он будет выплачиваться ежемесячно. Также Антон Котяков отметил что российское правительство продолжит сохранять доходы работающих родителей, когда у них только родился ребенок или они ухаживают за ним.
Ранее российским семьям напомнили, что они получат выплаты детских пособий за декабрь на несколько дней раньше обычного срока — 25 числа, а не в начале января, как это происходило ранее. Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет, а также о выплатах, связанных с беременностью и уходом за детьми.
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