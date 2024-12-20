Что известно о забастовке тюменских таксистов против «Яндекс Go»

После несостоявшейся онлайн-забастовки тюменских таксистов против агрегатора «Яндекс. Go» многие водители сервиса решили подать документы на оформление лицензий и полисов страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. По его словам, наличие документов позволит им вернуть прежний уровень заработка.
«После того, как водитель предоставит агрегатору данные о наличии лицензии и полиса ОСГОП, ему вернут рейтинг и приоритет. А потом и заявки снова будут стабильно поступать, и прежний уровень заработка вернется. Так что для того, чтобы „делать деньги“ в такси, не нужно проводить никаких онлайн-забастовок: достаточно оформить документы, чтобы все было по закону», — рассказал собеседник URA.RU.
Что известно об онлайн-забастовке таксистов
Тюменские таксисты планировали провести онлайн-забастовку против агрегатора «Яндекс. Go» до 20-х числах декабря. Водители подготовили список требований к агрегатору, который в виде спама хотели распространить на крупных онлайн-площадках. Таких, как 2ГИС, ВК, Google play и т.д.
Что планировали требовать водители от «Яндекс. Go»
Изначально список требований к агрегатору состоял из четырех базовых пунктов, затем к нему добавили еще три. Финальный вариант выглядел следующим образом:
- Минимальная стоимость поездки должна составлять 200 рублей;
- тариф «Вместе» должен быть ликвидирован;
- водители перед подтверждением заказа должны видеть конечную точку маршрута (сейчас она отражается только после начала поездки);
- водители должны видеть конечную точку маршрута перед тем, как дать согласие на поездку;
- комиссия «Яндекс. Go» не должна превышать 5%;
- таксопарки на местах комиссию с водителей брать не должны;
- водители должны получить социальные гарантии: оплачиваемые отпуска и больничные;
- в конфликтных ситуациях между водителями и пассажирами агрегатор должен вставать на сторону таксистов, а не ориентироваться на клиентов.
Почему ничего не получилось
Тюменские таксисты не нашли поддержки своей инициативы среди водителей «Яндекса» из других российских регионов. Позитивно к идее отнеслись только в ХМАО, ЯНАО и Челябинской области. Позже выяснилось, что онлайн-бунт решили устроить водители, которые работают без лицензий и полисов страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). За это агрегатор с недавнего времени стал снижать рейтинг и у них упал уровень заработка.
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