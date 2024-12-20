В Челябинске обновили цены на красную икру перед Новым годом. Скрин

В Челябинске полкило икры кеты стоит от трех до пяти с половиной тысяч рублей

21 декабря 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Челябинцам озвучили цены на лососевую икру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 500 граммов красной икры кеты к Новому году обойдутся от трех до пяти с половиной тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Кpасная икрa лососевaя веcовaя. Кета. Цена — 11 тысяч рублей за килограмм», — сообщается на сайте «Авито». Новость по теме Роспотребнадзор рассказал челябинцам, как выбрать икру к новогоднему столу Автор объявления отметил, что реализует натуральную продукцию без добавок. Продавец подчеркнул, что работает на рынке с 2015 года. Чуть дешевле, за 10 тысяч 300 рублей продают в Челябинске замороженную икру кеты. За эти деньги покупателю гарантируют продукцию 2024 года улова. 200 граммов деликатеса обойдутся в 2100 рублей. Самую низкую цену за килограмм икры кеты озвучил продавец из Каслей — шесть тысяч рублей. Всего по Челябинской области в конце декабря 2024 года на сайте «Авито» размещено около 200 объявлений о продаже красной икры. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске перед новогодними праздниками структурированную красную икру начали продавать от 80 рублей за банку весом 140 граммов. Приобрести по такой цене ее можно, оформив оптовый заказ. Продавец готов отправить деликатес транспортной компанией Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/magnitogorsk/produkty_pitaniya/krasnaya_ikra_lososevaya_vesovaya_keta_tsena_za_kg_2579738794 Продавец из Каслей предложил икру кеты из Чумиканского pайoна Хабаровского края Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/kasli/produkty_pitaniya/krasnaya_ikra_keta_4397049904 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 500 граммов красной икры кеты к Новому году обойдутся от трех до пяти с половиной тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на интернет-доске объявлений. «Кpасная икрa лососевaя веcовaя. Кета. Цена — 11 тысяч рублей за килограмм», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что реализует натуральную продукцию без добавок. Продавец подчеркнул, что работает на рынке с 2015 года. Чуть дешевле, за 10 тысяч 300 рублей продают в Челябинске замороженную икру кеты. За эти деньги покупателю гарантируют продукцию 2024 года улова. 200 граммов деликатеса обойдутся в 2100 рублей. Самую низкую цену за килограмм икры кеты озвучил продавец из Каслей — шесть тысяч рублей. Всего по Челябинской области в конце декабря 2024 года на сайте «Авито» размещено около 200 объявлений о продаже красной икры. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске перед новогодними праздниками структурированную красную икру начали продавать от 80 рублей за банку весом 140 граммов. Приобрести по такой цене ее можно, оформив оптовый заказ.