Роспотребнадзор рассказал челябинцам, как выбрать икру к новогоднему столу

Челябинский Роспотребнадзор: нельзя покупать икру с уротропином в составе

Проверить качество икры можно с помощью горячей воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При покупке красной икры стоит опасаться продукции, в составе которой указан запрещенный консервант Е-239 или уротропин. Как выбрать главный деликатес новогоднего стола, проверить его на качество и избежать отравления, URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«Категорически не рекомендуется покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 — уротропин. Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена. В кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые формальдегиды», — сообщила URA.RU Лучинина.

Состав и упаковка икры

В числе разрешенных Лучинина указала семь добавок. Красную икру можно покупать, если в составе есть: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, E-212, Е-213.

На этикетке должно быть указано название рыбы, даты изготовления и фасовки. Деликатес может быть изъят из горбуши, кеты, нерки, семги или форели. К продаже запрещены негерметичные, деформированные и поврежденные банки.

Не стоит покупать продукт, если тара проминается и вздута, а икра не заполняет банку полностью. На консервах также не должно быть признаков разложения.

Место покупки

Ценники на товар должны быть одинаковы и четко оформлены, а продавец одет в чистую специальную одежду. Информация о происхождении икры и изготовителе должна быть доступна до покупателя. Кроме того, у продавца можно потребовать сопроводительные документы. Весовую икру покупатель может попросить взвесить, убедившись в исправности техники.

Как проверить качество икры

В Роспотребнадзоре URA.RU уточнили, что достоверно проверить качество икры можно только в лаборатории. Однако в первую очередь следует обратить внимание на вид товара.

У натурального продукта икринки мелкие, рассыпчатые и цельные. На них не должно быть пленок и трещинок. Натуральная икра лопается при нажатии и имеет ядро, имитированная — жесткая, однородная и сложнее поддается разрушению.

Икру можно проверить с помощью горячей воды. Натуральная при погружении побелеет и опустится на дно, а искусственная — окрасит воду и со временем растворится.

Безопасна ли качественная икра

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют с осторожностью употреблять икру беременным женщинам и детям. Она может вызвать аллергическую реакцию. Чрезмерное количество опасно и для взрослых — продукт содержит высокое количество жира. При этом икра богата белком, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.