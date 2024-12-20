20 декабря 2024

Маск: Германия и Европа находятся на грани исчезновения

© Служба новостей «URA.RU»
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Маск озвучил тревоги о будущем Германии и Европы Фото:

Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу будущего Германии и Европы. Он заявил, что из-за низкого уровня рождаемости эти регионы сталкиваются с угрозой исчезновения. Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X.

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они под угрозой исчезновения», — написал Маск в социальной сети X. Это заявление было сделано в контексте его комментария к сообщению бывшего представителя Госдепартамента США Майка Бенца о политической ситуации в ФРГ.

Ранее американский предприниматель предупредил США о больших сложностях из-за низкого пополнения бюджета страны. Если не предпринять активные действия, у Америки будут серьезные проблемы, написал Маск. Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долларов, что на 138 млрд больше, чем годом ранее.

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Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу будущего Германии и Европы. Он заявил, что из-за низкого уровня рождаемости эти регионы сталкиваются с угрозой исчезновения. Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X. «Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они под угрозой исчезновения», — написал Маск в социальной сети X. Это заявление было сделано в контексте его комментария к сообщению бывшего представителя Госдепартамента США Майка Бенца о политической ситуации в ФРГ. Ранее американский предприниматель предупредил США о больших сложностях из-за низкого пополнения бюджета страны. Если не предпринять активные действия, у Америки будут серьезные проблемы, написал Маск. Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долларов, что на 138 млрд больше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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