Маск: Германия и Европа находятся на грани исчезновения

21 декабря 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Маск озвучил тревоги о будущем Германии и Европы Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу будущего Германии и Европы. Он заявил, что из-за низкого уровня рождаемости эти регионы сталкиваются с угрозой исчезновения. Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X. «Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они под угрозой исчезновения», — написал Маск в социальной сети X. Это заявление было сделано в контексте его комментария к сообщению бывшего представителя Госдепартамента США Майка Бенца о политической ситуации в ФРГ. Ранее американский предприниматель предупредил США о больших сложностях из-за низкого пополнения бюджета страны. Если не предпринять активные действия, у Америки будут серьезные проблемы, написал Маск. Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долларов, что на 138 млрд больше, чем годом ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу будущего Германии и Европы. Он заявил, что из-за низкого уровня рождаемости эти регионы сталкиваются с угрозой исчезновения. Об этом миллиардер написал на своей странице в социальной сети X. «Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они под угрозой исчезновения», — написал Маск в социальной сети X. Это заявление было сделано в контексте его комментария к сообщению бывшего представителя Госдепартамента США Майка Бенца о политической ситуации в ФРГ. Ранее американский предприниматель предупредил США о больших сложностях из-за низкого пополнения бюджета страны. Если не предпринять активные действия, у Америки будут серьезные проблемы, написал Маск. Дефицит бюджета США в 2024 финансовом году составил 1,83 трлн долларов, что на 138 млрд больше, чем годом ранее.