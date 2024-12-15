15 декабря 2024

Маск: США ждут проблемы из-за дефицита бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Макс считает, что большой дефицит бюджета США может привести к проблемам
Макс считает, что большой дефицит бюджета США может привести к проблемам Фото:

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил США о больших проблемах из-за роста дефицита бюджета. Об этом он заявил в социальной сети X (бывший Twitter — прим. URA.RU) 

«Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — цитирует ТАСС Маска. Дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил $1,83 трлн, что на $138 млрд больше, чем в 2023 финансовом году.

Ранее URA.RU сообщало, что Илон Маск с возмущением отреагировал на новость о предоставлении Украине займа от США в размере 20 млрд долларов и предупредил о банкротстве США. Избранный президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами на ключевые позиции в создаваемом департаменте по повышению государственной эффективности (DOGE).

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил США о больших проблемах из-за роста дефицита бюджета. Об этом он заявил в социальной сети X (бывший Twitter — прим. URA.RU)  «Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — цитирует ТАСС Маска. Дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил $1,83 трлн, что на $138 млрд больше, чем в 2023 финансовом году. Ранее URA.RU сообщало, что Илон Маск с возмущением отреагировал на новость о предоставлении Украине займа от США в размере 20 млрд долларов и предупредил о банкротстве США. Избранный президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами на ключевые позиции в создаваемом департаменте по повышению государственной эффективности (DOGE).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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