Маск: США ждут проблемы из-за дефицита бюджета

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил США о больших проблемах из-за роста дефицита бюджета. Об этом он заявил в социальной сети X (бывший Twitter — прим. URA.RU)
«Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — цитирует ТАСС Маска. Дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил $1,83 трлн, что на $138 млрд больше, чем в 2023 финансовом году.
Ранее URA.RU сообщало, что Илон Маск с возмущением отреагировал на новость о предоставлении Украине займа от США в размере 20 млрд долларов и предупредил о банкротстве США. Избранный президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами на ключевые позиции в создаваемом департаменте по повышению государственной эффективности (DOGE).
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