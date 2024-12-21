Нардеп Дмитрук: Зеленский опозорился на весь мир из-за попытки подкупить Фицо

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Зеленский пытался задобрить Фицо 500 млн евро
Зеленский пытался задобрить Фицо 500 млн евро Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский опозорился на весь мир тем, что пытался подкупить премьера Словакии Роберта Фицо ради членства в НАТО. Об этом сообщил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук.

«Очередной позор на весь мир!», — написал Артем Дмитрук в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что речь могла идти не только о деньгах из российских активов, замороженных на Украине, но и о деньгах из бюджета страны.

Ранее стало известно, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предложил Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Словацкий премьер-министр ответил отказом, заявив, что идея приглашения этой страны в Североатлантический Альянс полностью нереальна.

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Украинский лидер Владимир Зеленский опозорился на весь мир тем, что пытался подкупить премьера Словакии Роберта Фицо ради членства в НАТО. Об этом сообщил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук. «Очередной позор на весь мир!», — написал Артем Дмитрук в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что речь могла идти не только о деньгах из российских активов, замороженных на Украине, но и о деньгах из бюджета страны. Ранее стало известно, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предложил Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Словацкий премьер-министр ответил отказом, заявив, что идея приглашения этой страны в Североатлантический Альянс полностью нереальна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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