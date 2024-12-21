Украинский лидер Владимир Зеленский опозорился на весь мир тем, что пытался подкупить премьера Словакии Роберта Фицо ради членства в НАТО. Об этом сообщил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук.
«Очередной позор на весь мир!», — написал Артем Дмитрук в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что речь могла идти не только о деньгах из российских активов, замороженных на Украине, но и о деньгах из бюджета страны.
Ранее стало известно, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предложил Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Словацкий премьер-министр ответил отказом, заявив, что идея приглашения этой страны в Североатлантический Альянс полностью нереальна.
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