Главу корпорации развития Курской области проверяют на причастность к хищению денег

В Курске Лукина проверяют по подозрению в краже 800 миллионов рублей
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Лукина подозревают в причастности к хищению 800 млн рублей
Лукина подозревают в причастности к хищению 800 млн рублей Фото:

Следователи проводят проверку в отношении генерального директора корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина по подозрению в хищении 800 млн рублей, предназначенных для обустройства фортификационных сооружений в приграничных районах. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Есть основания полагать, что к мошенничеству могут быть причастны Лукин и Грабин. По оперативной информации, похищенные денежные средства обналичивались. В случае подтверждения причастности им будет предъявлено обвинение в мошенничестве», — отметил представитель правоохранительных органов в разговоре с ТАСС. 

По данным следствия, в период с 30 ноября 2022 года по 15 ноября 2024 года руководство корпорации развития Курской области и других компаний могло совершить хищение средств через завышение цен на государственные контракты, что привело к незаконному обогащению на сумму более 800 млн рублей. Лукин и Грабин были задержаны по обвинению в превышении должностных полномочий в связи с ненадлежащим использованием средств в размере 173,2 миллиона рублей при строительстве оборонительных объектов.

Ранее стало известно о  задержании Лукина. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевых расходах бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Суд Курской области решил отправить его в СИЗО на два месяца, передает МК.

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Следователи проводят проверку в отношении генерального директора корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина по подозрению в хищении 800 млн рублей, предназначенных для обустройства фортификационных сооружений в приграничных районах. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Есть основания полагать, что к мошенничеству могут быть причастны Лукин и Грабин. По оперативной информации, похищенные денежные средства обналичивались. В случае подтверждения причастности им будет предъявлено обвинение в мошенничестве», — отметил представитель правоохранительных органов в разговоре с ТАСС.  По данным следствия, в период с 30 ноября 2022 года по 15 ноября 2024 года руководство корпорации развития Курской области и других компаний могло совершить хищение средств через завышение цен на государственные контракты, что привело к незаконному обогащению на сумму более 800 млн рублей. Лукин и Грабин были задержаны по обвинению в превышении должностных полномочий в связи с ненадлежащим использованием средств в размере 173,2 миллиона рублей при строительстве оборонительных объектов. Ранее стало известно о  задержании Лукина. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевых расходах бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Суд Курской области решил отправить его в СИЗО на два месяца, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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