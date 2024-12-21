Украина ударила беспилотниками по Татарстану 21 декабря в качестве мести за успешно прошедший в Казани саммит БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — написала Захарова в своем telegram-каналее. Она отметила, что с помощью ударов Киев пытается запугать жителей одного из самых передовых регионов РФ.
Казань 21 декабря атаковали восемь дронов ВСУ. В результате были повреждены один промышленный объект, здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажка на улице Клары Цеткин. Для атаки украинская армия использовала новейшие дроны «Лютый».
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