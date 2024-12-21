Захарова: удары Киева по Казани — месть за успешный саммит БРИКС

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Мария Захарова заявила, что Киев ударами по Казани хотел запугать жителей Татарстана
Мария Захарова заявила, что Киев ударами по Казани хотел запугать жителей Татарстана Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Украина ударила беспилотниками по Татарстану 21 декабря в качестве мести за успешно прошедший в Казани саммит БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — написала Захарова в своем telegram-каналее. Она отметила, что с помощью ударов Киев пытается запугать жителей одного из самых передовых регионов РФ.

Казань 21 декабря атаковали восемь дронов ВСУ. В результате были повреждены один промышленный объект, здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажка на улице Клары Цеткин. Для атаки украинская армия использовала новейшие дроны «Лютый»

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Украина ударила беспилотниками по Татарстану 21 декабря в качестве мести за успешно прошедший в Казани саммит БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — написала Захарова в своем telegram-каналее. Она отметила, что с помощью ударов Киев пытается запугать жителей одного из самых передовых регионов РФ. Казань 21 декабря атаковали восемь дронов ВСУ. В результате были повреждены один промышленный объект, здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажка на улице Клары Цеткин. Для атаки украинская армия использовала новейшие дроны «Лютый». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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