В Петербурге произошел взрыв в отделении Сбербанка

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В отделении Сбера после взрыва выбиты двери и окна
В отделении Сбера после взрыва выбиты двери и окна Фото:

В Санкт-Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв, выбиты окна и двери. Об этом сообщили журналисты. 

«Взрыв произошел в субботу, 21 декабря, в Петербурге на Среднеохтинском проспекте. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в материале «Фонтанки». Отмечается, что в здании, где находится банк, выбиты окна и двери. На месте работают пожарные и полиция. 

URA.RU отправило запрос по ситуации в пресс-службу Сбербанка и МВД по Санкт-Петербургу. На момент публикации материала ответ не поступило. 

UPD (17:35 по мск): предварительно, в отделении Сбера неизвестные могли заложить самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке. 

UPD (18:45 по мск): в пресс-службе Сбербанка ответили URA.RU, что пострадавших среди посетителей и сотрудников петербургского отделения нет. Всю информация банк оперативно предоставил правоохранителям. 

Ранее в Подмосковье произошли три взрыва: в Химках, Отрадном и Королеве. В двух случаях и трех куратором злоумышленников выступали украинские спецслужбы. Более подробно о прошедшем — в материале URA.RU. 

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В Санкт-Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв, выбиты окна и двери. Об этом сообщили журналисты.  «Взрыв произошел в субботу, 21 декабря, в Петербурге на Среднеохтинском проспекте. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в материале «Фонтанки». Отмечается, что в здании, где находится банк, выбиты окна и двери. На месте работают пожарные и полиция.  URA.RU отправило запрос по ситуации в пресс-службу Сбербанка и МВД по Санкт-Петербургу. На момент публикации материала ответ не поступило.  UPD (17:35 по мск): предварительно, в отделении Сбера неизвестные могли заложить самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке.  UPD (18:45 по мск): в пресс-службе Сбербанка ответили URA.RU, что пострадавших среди посетителей и сотрудников петербургского отделения нет. Всю информация банк оперативно предоставил правоохранителям.  Ранее в Подмосковье произошли три взрыва: в Химках, Отрадном и Королеве. В двух случаях и трех куратором злоумышленников выступали украинские спецслужбы. Более подробно о прошедшем — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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