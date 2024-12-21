В Петербурге произошел взрыв в отделении Сбербанка

В Санкт-Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв, выбиты окна и двери. Об этом сообщили журналисты.
«Взрыв произошел в субботу, 21 декабря, в Петербурге на Среднеохтинском проспекте. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в материале «Фонтанки». Отмечается, что в здании, где находится банк, выбиты окна и двери. На месте работают пожарные и полиция.
URA.RU отправило запрос по ситуации в пресс-службу Сбербанка и МВД по Санкт-Петербургу. На момент публикации материала ответ не поступило.
UPD (17:35 по мск): предварительно, в отделении Сбера неизвестные могли заложить самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке.
UPD (18:45 по мск): в пресс-службе Сбербанка ответили URA.RU, что пострадавших среди посетителей и сотрудников петербургского отделения нет. Всю информация банк оперативно предоставил правоохранителям.
Ранее в Подмосковье произошли три взрыва: в Химках, Отрадном и Королеве. В двух случаях и трех куратором злоумышленников выступали украинские спецслужбы. Более подробно о прошедшем — в материале URA.RU.
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