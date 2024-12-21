В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом заявил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.
«В Керчи введен режим ЧС муниципального характера», — передает слова Михайличенко советник крымского главы по информационной политике Олег Крючков в своем telegram-канале. Там добавили, что в Ленинском районе Крыма также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Ранее стало известно, что мазут с затонувших танкеров дошел до побережья Керченского полуострова в районе крепости Ени-Кале и мыса Змеиный.
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