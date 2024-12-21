В Керчи ввели режим ЧС

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В Ленинском районе Крыма введен режим ЧС
В Ленинском районе Крыма введен режим ЧС Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом заявил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

«В Керчи введен режим ЧС муниципального характера», — передает слова Михайличенко советник крымского главы по информационной политике Олег Крючков в своем telegram-канале. Там добавили, что в Ленинском районе Крыма также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Ранее стало известно, что мазут с затонувших танкеров дошел до побережья Керченского полуострова в районе крепости Ени-Кале и мыса Змеиный.

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В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом заявил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. «В Керчи введен режим ЧС муниципального характера», — передает слова Михайличенко советник крымского главы по информационной политике Олег Крючков в своем telegram-канале. Там добавили, что в Ленинском районе Крыма также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Ранее стало известно, что мазут с затонувших танкеров дошел до побережья Керченского полуострова в районе крепости Ени-Кале и мыса Змеиный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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