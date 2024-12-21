Глава Татарстана раскрыл подробности атаки ВСУ на Казань

Три из восьми беспилотников ВСУ, атаковавших Казань, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, тогда как удары оставшихся пяти пришлись на жилые здания. Об этом заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Из восьми беспилотников, атаковавших Казань, три были нацелены на объекты ОПК, удары остальных пришлись по жилым домам», — передает РИА Новости слова Минниханова. Он добавил, что на ряде беспилотников не произошло взрыва. На текущий момент ведутся мероприятия по обезвреживанию взрывчатых веществ.
Ранее утром 21 декабря украинские беспилотники осуществили атаку на объекты в Казани, включая жилые комплексы премиум-класса «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов. В связи с этим в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации для органов управления. В ответ на атаку Россия намерена принять меры в отношении Украины, заявил представитель комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что удар по гражданским объектам в Казани не может остаться без ответных действий.
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