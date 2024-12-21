Женщина, подорвавшая отделение Сбербанка в Петербурге, попала на видео

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Женщина бросила горящую спичку на один из банкоматов в Сбербанке
Женщина бросила горящую спичку на один из банкоматов в Сбербанке Фото:

Женщина, которая накануне взорвала банковское отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге, попала на записи камер видеонаблюдения. Соответствующее видео публикует Фонтанка.ру.

На кадрах видно, как женщина поджигает спичку и бросает на банкомат. После этого раздается взрыв, а злоумышленница покидает место происшествия.

Ранее, 21 декабря утром, в Санкт-Петербурге в филиале Сбербанка произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери. В пресс-службе Сбербанка сообщили URA.RU, что ни один из клиентов или сотрудников банка не пострадал.

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Женщина, которая накануне взорвала банковское отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге, попала на записи камер видеонаблюдения. Соответствующее видео публикует Фонтанка.ру. На кадрах видно, как женщина поджигает спичку и бросает на банкомат. После этого раздается взрыв, а злоумышленница покидает место происшествия. Ранее, 21 декабря утром, в Санкт-Петербурге в филиале Сбербанка произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери. В пресс-службе Сбербанка сообщили URA.RU, что ни один из клиентов или сотрудников банка не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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