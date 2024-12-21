Женщина, подорвавшая отделение Сбербанка в Петербурге, попала на видео

Женщина, которая накануне взорвала банковское отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге, попала на записи камер видеонаблюдения. Соответствующее видео публикует Фонтанка.ру.
На кадрах видно, как женщина поджигает спичку и бросает на банкомат. После этого раздается взрыв, а злоумышленница покидает место происшествия.
Ранее, 21 декабря утром, в Санкт-Петербурге в филиале Сбербанка произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери. В пресс-службе Сбербанка сообщили URA.RU, что ни один из клиентов или сотрудников банка не пострадал.
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