В деревне Одина (Тюменская область) вечером 21 декабря произошел пожар в частном деревянном доме. По данным Управления МЧС региона, спасатели на месте возгорания обнаружили тело человека.
«21 декабря 2024 года поступило сообщение о пожаре в деревне Одина Юргинского муниципального района внутри частного деревянного дома. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Возгорание произошло в доме на улице Молодежной. Спасатели не допустили перехода огня на соседние строения. Причина происшествия устанавливается.
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