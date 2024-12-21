В Тюменской области на пожаре погиб человек. Фото

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Спасатели не допустили перехода огня на соседние строения
Спасатели не допустили перехода огня на соседние строения Фото:

В деревне Одина (Тюменская область) вечером 21 декабря произошел пожар в частном деревянном доме. По данным Управления МЧС региона, спасатели на месте возгорания обнаружили тело человека.

«21 декабря 2024 года поступило сообщение о пожаре в деревне Одина Юргинского муниципального района внутри частного деревянного дома. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло в доме на улице Молодежной. Спасатели не допустили перехода огня на соседние строения. Причина происшествия устанавливается.

Загорелся дом на улице Молодежной
Загорелся дом на улице Молодежной
Фото:

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В деревне Одина (Тюменская область) вечером 21 декабря произошел пожар в частном деревянном доме. По данным Управления МЧС региона, спасатели на месте возгорания обнаружили тело человека. «21 декабря 2024 года поступило сообщение о пожаре в деревне Одина Юргинского муниципального района внутри частного деревянного дома. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Возгорание произошло в доме на улице Молодежной. Спасатели не допустили перехода огня на соседние строения. Причина происшествия устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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