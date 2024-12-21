Навка оценила решение по допуску россиян на Олимпийские игры — 2026

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась по поводу допуска российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года. Спортсменка заявила, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, назвав условия сложными.
«Слава богу, что все сдвинулось с мертвой точки, хотя условия очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры. Будем болеть за них», — процитировало Навку РИА Новости.
По словам олимпийской чемпионки, несмотря на строгость условий, решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов является шагом вперед. Оно дает им шанс проявить себя на международной арене, хотя и в ограниченном формате.
Как сообщало URA.RU ранее, российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси получили право выступить в отдельных видах соревнований, без эстафетного или командного участия.
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