21 декабря 2024

Навка оценила решение по допуску россиян на Олимпийские игры — 2026

Навка: условия допуска российских фигуристов к ОИ очень жесткие
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, навка татьяна
Навка оценила допуск российских фигуристов к Олимпиаде 2026 года Фото:

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась по поводу допуска российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года. Спортсменка заявила, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, назвав условия сложными.

«Слава богу, что все сдвинулось с мертвой точки, хотя условия очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры. Будем болеть за них», — процитировало Навку РИА Новости.

По словам олимпийской чемпионки, несмотря на строгость условий, решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов является шагом вперед. Оно дает им шанс проявить себя на международной арене, хотя и в ограниченном формате.

Как сообщало URA.RU ранее, российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси получили право выступить в отдельных видах соревнований, без эстафетного или командного участия.

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Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась по поводу допуска российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года. Спортсменка заявила, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, назвав условия сложными. «Слава богу, что все сдвинулось с мертвой точки, хотя условия очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры. Будем болеть за них», — процитировало Навку РИА Новости. По словам олимпийской чемпионки, несмотря на строгость условий, решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов является шагом вперед. Оно дает им шанс проявить себя на международной арене, хотя и в ограниченном формате. Как сообщало URA.RU ранее, российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси получили право выступить в отдельных видах соревнований, без эстафетного или командного участия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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