Навка оценила решение по допуску россиян на Олимпийские игры — 2026

Навка: условия допуска российских фигуристов к ОИ очень жесткие

22 декабря 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Навка оценила допуск российских фигуристов к Олимпиаде 2026 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась по поводу допуска российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года. Спортсменка заявила, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, назвав условия сложными. «Слава богу, что все сдвинулось с мертвой точки, хотя условия очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры. Будем болеть за них», — процитировало Навку РИА Новости. По словам олимпийской чемпионки, несмотря на строгость условий, решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов является шагом вперед. Оно дает им шанс проявить себя на международной арене, хотя и в ограниченном формате. Как сообщало URA.RU ранее, российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси получили право выступить в отдельных видах соревнований, без эстафетного или командного участия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась по поводу допуска российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года. Спортсменка заявила, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, назвав условия сложными. «Слава богу, что все сдвинулось с мертвой точки, хотя условия очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры. Будем болеть за них», — процитировало Навку РИА Новости. По словам олимпийской чемпионки, несмотря на строгость условий, решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов является шагом вперед. Оно дает им шанс проявить себя на международной арене, хотя и в ограниченном формате. Как сообщало URA.RU ранее, российским спортсменам разрешили участие в олимпийской квалификации в некоторых соревнованиях. Только один нейтральный спортсмен от членов ISU в России и такой же нейтральный спортсмен из Беларуси получили право выступить в отдельных видах соревнований, без эстафетного или командного участия.