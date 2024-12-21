21 декабря 2024
20 декабря 2024

В Челябинске продолжают чистить улицы после снегопада. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Челябинск, уборка снега, жкх, коммунальные службы
Коммунальщики убирают снег с улиц города Фото:

В Челябинске продолжается активная уборка снега после осадков, которые обрушились на город 19 декабря. В ночную смену на улицы вышли 210 единиц спецтехники и 218 рабочих. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии.

«Сформированные колонны приступили к патрульной очистке», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Такой метод позволяет более эффективно устранять последствия снегопадов.

Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин призвал коммунальщиков не копить снег на дорогах и оперативно вывозить его. Ночью 20 декабря колонны техники также вышли на улицы города, продолжая устранять снежные завалы и заужения на дорогах.

С улиц Челябинска продолжают вывозить снег
С улиц Челябинска продолжают вывозить снег

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске продолжается активная уборка снега после осадков, которые обрушились на город 19 декабря. В ночную смену на улицы вышли 210 единиц спецтехники и 218 рабочих. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии. «Сформированные колонны приступили к патрульной очистке», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Такой метод позволяет более эффективно устранять последствия снегопадов. Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин призвал коммунальщиков не копить снег на дорогах и оперативно вывозить его. Ночью 20 декабря колонны техники также вышли на улицы города, продолжая устранять снежные завалы и заужения на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...