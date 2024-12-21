В Челябинске продолжают чистить улицы после снегопада. Фото, видео

22 декабря 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Коммунальщики убирают снег с улиц города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продолжается активная уборка снега после осадков, которые обрушились на город 19 декабря. В ночную смену на улицы вышли 210 единиц спецтехники и 218 рабочих. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии. «Сформированные колонны приступили к патрульной очистке», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Такой метод позволяет более эффективно устранять последствия снегопадов. Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин призвал коммунальщиков не копить снег на дорогах и оперативно вывозить его. Ночью 20 декабря колонны техники также вышли на улицы города, продолжая устранять снежные завалы и заужения на дорогах. С улиц Челябинска продолжают вывозить снег Фото пресс-службы администрации города Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продолжается активная уборка снега после осадков, которые обрушились на город 19 декабря. В ночную смену на улицы вышли 210 единиц спецтехники и 218 рабочих. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии. «Сформированные колонны приступили к патрульной очистке», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. Такой метод позволяет более эффективно устранять последствия снегопадов. Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин призвал коммунальщиков не копить снег на дорогах и оперативно вывозить его. Ночью 20 декабря колонны техники также вышли на улицы города, продолжая устранять снежные завалы и заужения на дорогах.