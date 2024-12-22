Euroclear выплатит Сберу миллионы долларов из-за блокировки счетов

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Сбер получит от Euroclear Bank 23 млн долларов, согласно судебному решению
Сбер получит от Euroclear Bank 23 млн долларов, согласно судебному решению Фото:

Суд принял решение взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 23 миллионов долларов в пользу Сбербанка. Причиной стала блокировка счетов российского банка, как следует из судебного документа.

«Суд взыскал с Euroclear Bank более $23 млн в пользу Сбербанка из-за блокировки кредитной организацией счетов российского банка», — утверждает источник. Информацию передает ТАСС.

Ранее управляющая компания «Итс Групп», являющаяся юридическим лицом ТЦ «Гринвич», выиграла судебный процесс против Euroclear Bank S.A./N.V. В результате этого последний обязан выплатить более 4,8 миллиона долларов. Данные средства были заблокированы в рамках санкций против екатеринбургских предпринимателей. Отмечается, что ответчик имеет право обжаловать это решение в течение месяца.

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Суд принял решение взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 23 миллионов долларов в пользу Сбербанка. Причиной стала блокировка счетов российского банка, как следует из судебного документа. «Суд взыскал с Euroclear Bank более $23 млн в пользу Сбербанка из-за блокировки кредитной организацией счетов российского банка», — утверждает источник. Информацию передает ТАСС. Ранее управляющая компания «Итс Групп», являющаяся юридическим лицом ТЦ «Гринвич», выиграла судебный процесс против Euroclear Bank S.A./N.V. В результате этого последний обязан выплатить более 4,8 миллиона долларов. Данные средства были заблокированы в рамках санкций против екатеринбургских предпринимателей. Отмечается, что ответчик имеет право обжаловать это решение в течение месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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