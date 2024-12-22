Euroclear выплатит Сберу миллионы долларов из-за блокировки счетов

Суд принял решение взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 23 миллионов долларов в пользу Сбербанка. Причиной стала блокировка счетов российского банка, как следует из судебного документа.
«Суд взыскал с Euroclear Bank более $23 млн в пользу Сбербанка из-за блокировки кредитной организацией счетов российского банка», — утверждает источник. Информацию передает ТАСС.
Ранее управляющая компания «Итс Групп», являющаяся юридическим лицом ТЦ «Гринвич», выиграла судебный процесс против Euroclear Bank S.A./N.V. В результате этого последний обязан выплатить более 4,8 миллиона долларов. Данные средства были заблокированы в рамках санкций против екатеринбургских предпринимателей. Отмечается, что ответчик имеет право обжаловать это решение в течение месяца.
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