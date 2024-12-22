ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками, над Курской областью уничтожена ракета: карта СВО 22 декабря

МО: ПВО РФ сбило 42 украинских дрона над территорией России
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Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области
Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силами ПВО сбито 42 дрона над пятью российскими регионами. Стало известно, что поздно вечером 21 декабря в небе над Курской областью уничтожена украинская ракета. В регионе наблюдается продвижение ВС РФ в районе населенного пункта Кругленькое. Ход спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. 

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Украинские дроны над Россией

За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 42 украинских дрона над территорией России. В частности, было сбито 20 БПЛА над Орловской областью. В Ростовской и Брянской областях было ликвидировано по восемь беспилотников, в Курской области — пять, а над территорией Кубани — один дрон.

Курское направление

ПВО сбила украинскую ракету поздно вечером. Об этом сообщил оперштаб региона в своем telegram-канале.

Сообщается о продвижении ВС РФ в районе деревни Кругленькое. Это отметили в telegram-канале WarGonzo.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничье региона. Цели были уничтожены, сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. 

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Силами ПВО сбито 42 дрона над пятью российскими регионами. Стало известно, что поздно вечером 21 декабря в небе над Курской областью уничтожена украинская ракета. В регионе наблюдается продвижение ВС РФ в районе населенного пункта Кругленькое. Ход спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU.  Украинские дроны над Россией За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 42 украинских дрона над территорией России. В частности, было сбито 20 БПЛА над Орловской областью. В Ростовской и Брянской областях было ликвидировано по восемь беспилотников, в Курской области — пять, а над территорией Кубани — один дрон. Курское направление ПВО сбила украинскую ракету поздно вечером. Об этом сообщил оперштаб региона в своем telegram-канале. Сообщается о продвижении ВС РФ в районе деревни Кругленькое. Это отметили в telegram-канале WarGonzo. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничье региона. Цели были уничтожены, сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. 
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