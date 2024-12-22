Силами ПВО сбито 42 дрона над пятью российскими регионами. Стало известно, что поздно вечером 21 декабря в небе над Курской областью уничтожена украинская ракета. В регионе наблюдается продвижение ВС РФ в районе населенного пункта Кругленькое. Ход спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU.
Украинские дроны над Россией
За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 42 украинских дрона над территорией России. В частности, было сбито 20 БПЛА над Орловской областью. В Ростовской и Брянской областях было ликвидировано по восемь беспилотников, в Курской области — пять, а над территорией Кубани — один дрон.
Курское направление
ПВО сбила украинскую ракету поздно вечером. Об этом сообщил оперштаб региона в своем telegram-канале.
Сообщается о продвижении ВС РФ в районе деревни Кругленькое. Это отметили в telegram-канале WarGonzo.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничье региона. Цели были уничтожены, сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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