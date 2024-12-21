Пермякам предложили проголосовать за реновацию стадиона «Трудовые резервы»

В Перми спортивный комплекс «Трудовые резервы» готовится к реновации. Планируется обновить стадион и возвести новый дом спорта. Зимой здесь продолжат заливать каток. Что касается летнего наполнения стадиона, то краевое минспорта предлагает пермякам выразить свое мнение на портале «Управляем вместе».
«Первый вариант предполагает создание футбольного стадиона с полноразмерным полем и трибунами. Он станет тренировочной базой воспитанников спортивных школ — футбол, регби, хоккей на траве и прочее — и площадкой для проведения любительских соревнований. Во втором случае планируется строительство многофункционального стадиона с площадками для занятий массовым спортом: мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный и большой теннис, воркаут и прочее», — рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края. Проголосовать можно до 25 декабря.
В 2023 году спортивный объект сменил собственников, перейдя от бизнесменов из Омска и Кемерово к пермским предпринимателям Артему и Максиму Блиновым. Бизнесмены сообщали, что не планируют добиваться возможности застройки территории, а хотят реконструировать стадион, чтобы он и дальше мог использоваться по целевому назначению.
Застройщик отмечал, что реконструкция стадиона может начаться уже в 2024 году. При этом рядом все же хотят построить 17 секций жилья: три объекта проектируют до 32 этажей, а остальные — от семи до 10 этажей. Против этого выступил ряд жителей микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители КПРФ. Передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах.
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