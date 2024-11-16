В Перми жители протестуют против застройки стадиона «Трудовые резервы» высотными домами

Митинг против застройки спортивного комплекса «Трудовые резервы» многоэтажными домами прошел в Перми в воскресенье, 17 ноября. Протестную акцию организовало местное отделение КПРФ.
«Мы волнуемся, что нашим детям и нам негде будет заниматься спортом. Ведь это единственный крупный спортивный объект в микрорайоне. Кроме того, застройщик планирует возвести на его месте жилые дома, а это дополнительная нагрузка на инфраструктуру. Мы опасаемся, что когда дома построят,у нас начнутся перебои с отоплением и горячей водой, — рассказала корреспонденту URA.RU местная жительница Мария.
На митинг вышло более 200 человек. Активисты пытались привлечь внимание общественности и краевых властей к проблеме застройки спортивных объектов. Они выступали против против застройки территории спорткомплекса жилыми домами, протестовали против уничтожения спортивного комплекса и просили восстановить «Трудовые резервы».
По итогам митинга участники составили обращение к властям с требованием не допустить застройки территории спорткомплекса. Под обращением поставили подписи более сотни человек. Представители инициативной группы заверили, что если ситуация не изменится, то весной организаторы планируют провести еще одну протестную акцию.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году спортивный объект сменил собственников, перейдя от бизнесменов из Омска и Кемерово к пермским предпринимателям Артему и Максиму Блиновым. Бизнесмены сообщали, что не планируют добиваться возможности застройки территории, а хотят реконструировать стадион, чтобы он и дальше мог использоваться по целевому назначению.
Застройщик сообщал, что реконструкция стадиона может начаться уже в 2024 году. Рядом хотят построить 17 секций жилья: три объекта проектируют до 32 этажей, а остальные — от семи до 10 этажей.
Против выступил ряд жителей микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители КПРФ. Передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах.
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