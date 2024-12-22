Мертвых краснокнижных дельфинов выбросило на берег в Новороссийске

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По предварительным данным, погибли около 11 краснокнижных дельфинов
По предварительным данным, погибли около 11 краснокнижных дельфинов Фото:

Дельфинов, вид которых занесен в Красную книгу, обнаружили на берегу в Новороссийске. После разлива мазута, погибли уже 11 млекопитающих. Ранее сообщалось о пяти.

«На данный момент волонтеры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них уже отмыли и отправили в реабилитационные центры. При этом 143 пернатых спасти не удалось. Кроме того, сегодня к берегу в Южном районе в Новороссийске прибило шесть мертвых дельфинов», — пишет Life. В публикации отметили, что ранее было найдено еще два тела краснокнижных млекопитающих. 

Разлив мазута в акватории Черного моря произошел после крушения танкеров в Керченском проливе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду, на данный момент, вытекли 3,7 тысячи. Помочь в разрешении проблемы можно став волонтером. В Telegram для этого созданы различные группы, в том числе «Помогаем Анапе» и «Разлив нефти в Черном море».

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Дельфинов, вид которых занесен в Красную книгу, обнаружили на берегу в Новороссийске. После разлива мазута, погибли уже 11 млекопитающих. Ранее сообщалось о пяти. «На данный момент волонтеры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них уже отмыли и отправили в реабилитационные центры. При этом 143 пернатых спасти не удалось. Кроме того, сегодня к берегу в Южном районе в Новороссийске прибило шесть мертвых дельфинов», — пишет Life. В публикации отметили, что ранее было найдено еще два тела краснокнижных млекопитающих.  Разлив мазута в акватории Черного моря произошел после крушения танкеров в Керченском проливе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду, на данный момент, вытекли 3,7 тысячи. Помочь в разрешении проблемы можно став волонтером. В Telegram для этого созданы различные группы, в том числе «Помогаем Анапе» и «Разлив нефти в Черном море».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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