Мертвых краснокнижных дельфинов выбросило на берег в Новороссийске

Дельфинов, вид которых занесен в Красную книгу, обнаружили на берегу в Новороссийске. После разлива мазута, погибли уже 11 млекопитающих. Ранее сообщалось о пяти.
«На данный момент волонтеры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них уже отмыли и отправили в реабилитационные центры. При этом 143 пернатых спасти не удалось. Кроме того, сегодня к берегу в Южном районе в Новороссийске прибило шесть мертвых дельфинов», — пишет Life. В публикации отметили, что ранее было найдено еще два тела краснокнижных млекопитающих.
Разлив мазута в акватории Черного моря произошел после крушения танкеров в Керченском проливе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду, на данный момент, вытекли 3,7 тысячи. Помочь в разрешении проблемы можно став волонтером. В Telegram для этого созданы различные группы, в том числе «Помогаем Анапе» и «Разлив нефти в Черном море».
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