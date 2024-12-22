Военные силы НАТО не испытали на себе столь серьезное давление, подобных ситуации на Украине. Это следует из анализа, опубликованного британским изданием Daily Mail. В материале отмечается, что, несмотря на масштабные учения, альянс при столкновении с РФ скорее бы всего понес большие потери, в числе которы временное лишение территориального суверенитета.
«НАТО не смогло бы победить Россию, учитывая ее нынешние возможности, не понеся при этом значительных потерь», — передает британское издание слова Гордона Б. Дэвиса, старшего научного сотрудника аналитического центра CEPA и бывшего заместителя помощника генерального секретаря НАТО. По его мнению, альянс не сможет в свлучае конфликта бы одержать победу без серьезных потерь, включая человеческие жертвы, материальный ущерб и временную потерю территориального суверенитета.
В статье подчеркивается способность России оперативно мобилизовать и перебросить резервы на передовую. Мобилизационные возможности РФ делают ее потенциально опасным противником для альянса в случае прямого военного столкновения.С учетом текущих военных возможностей России, НАТО не смогло бы одержать победу без серьезных потерь, включая человеческие жертвы, материальный ущерб и временную потерю территориального суверенитета.
Развитие военных технологий России, в частности испытание системы «Орешник», значительно усилило ее позиции в геополитическом противостоянии с НАТО. Эксперты подчеркивают, что новые ракетные системы увеличивают угрозу для стратегических объектов альянса в Европе, что ставит НАТО в сложное положение в случае возможного конфликта.
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