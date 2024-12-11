После испытания Россией системы «Орешник» НАТО оказалась в крайне уязвимом положении. По мнению профессора Хельсинкского университета, геополитического эксперта Туомаса Малинена у альянса остается лишь два выхода: либо прибегнуть к использованию ядерного оружия, либо проигрыш в конфликте с Россией.
«Единственный выход для альянса — применить ядерное оружие или капитулировать на Украине», — написал Малинен на своей странице в X. Он считает, что появление у России новых ракет средней дальности является важным сигналом для Запада.
Запад не осознает угрозу, которую представляет российская баллистическая ракета «Орешник», заявил американский исследователь Майк Адамс. Он подчеркнул, что эта система может стать концом для НАТО и США, отметив, что все американские авианосцы могут быть уничтожены за минуту.
Также заместитель директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко отметил, что «Орешник» способен поражать цели по всей Европе, включая транспортную инфраструктуру НАТО. Это может помочь предотвратить потенциальные угрозы вблизи границ России и Белоруссии, передает «Ридус».
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