В Белом доме заявили о возможности заключить сделку по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может помочь в достижении договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Но достижение мирного соглашения по Украине возможно при условии продолжения военной помощи Киеву. Об этом заявил помощник руководителя администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Трамп выражал убеждение, что он должен получить хорошую сделку для Америки, а хорошая сделка для Америки означает, что нам нужны рычаги воздействия, и таким рычагом является продолжающаяся военная помощь Украине», — заявил Салливан. Об этом советник американского лидера сообщил в интервью телеканалу CNN. Он настаивает на том, что после того, как Трамп займет пост главы США, он сможет помочь в урегулировании конфликта на Украине.
Ранее Трамп заявлял, что при его президентстве конфликт на Украине может закончится за 24 часа. Не так давно команда республиканца заявила не только о стремлении завершить конфликт, но и о намерении продолжать оказывать Украине военную поддержку. Отмечается, что это решение было принято после серии консультаций с европейскими партнерами.
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