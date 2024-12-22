В Госдуме призвали россиянок рожать до 35 лет из-за мутаций

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Татьяна Буцкая заявила, что нужно рожать до 35 лет
Татьяна Буцкая заявила, что нужно рожать до 35 лет Фото:

Рожать нужно до 35 лет, так как после этого возраста риск генетической мутации яйцеклеток начинает расти. Об этом заявила председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Там график был такой, что сначала плавный-плавный-плавный, а в 35 лет взлетает. Поэтому рожать надо до 35», — цитирует Буцкую телеканал 360.

Она добавила, что узнала об этом факте во время учебы в мединституте. Она так же уверена, что все можно успеть до этого возраста.

Ранее в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Подробнее о новых способах улучшения демографии в России — в материале URA.RU.

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Рожать нужно до 35 лет, так как после этого возраста риск генетической мутации яйцеклеток начинает расти. Об этом заявила председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Там график был такой, что сначала плавный-плавный-плавный, а в 35 лет взлетает. Поэтому рожать надо до 35», — цитирует Буцкую телеканал 360. Она добавила, что узнала об этом факте во время учебы в мединституте. Она так же уверена, что все можно успеть до этого возраста. Ранее в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Подробнее о новых способах улучшения демографии в России — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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