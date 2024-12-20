Как Путин решил повысить рождаемость: семейная ипотека, пособие студенткам и дополнительные выходные

В ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Так, российский лидер подчеркнул необходимость расширения семейной ипотеки на вторичное жилье, а также увеличение пособий для студенток и дополнительных выходных. Подробнее о новых способах улучшения демографии в России — в материале URA.RU.
Поручения Владимира Путина
Расширение семейной ипотеки
Путин выступил с инициативой расширить возможности использования льготной семейной ипотеки. На заседании Госсовета по вопросам поддержки семей было заявлено о необходимости предоставления семейной ипотеки не только на новостройки, но и на вторичное жилье.
Изменения в пенсионных правах многодетных родителей
Президент также обратил внимание на необходимость корректировки пенсионных прав многодетных родителей. Он указал на несправедливость текущей системы, где уход за детьми засчитывается только до пяти детей. Президент предложил учитывать периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет при расчете пенсионных прав, что должно способствовать более справедливому учету трудового стажа.
Увеличение пособий для студенток
Владимир Путин подчеркнул важность поддержки молодых матерей, особенно студенток. Он поручил повысить размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений. Это направлено на обеспечение финансовой поддержки молодых семей в период обучения, что может способствовать росту рождаемости среди молодежи.
Дополнительные выходные и корпоративный материнский капитал
По словам президента, есть необходимость в предоставлении дополнительных выходных дней для сотрудников с семьями, а также увеличение суммы корпоративного материнского капитала до одного миллиона рублей. Эти меры должны создать более благоприятные условия для сотрудников, воспитывающих детей, и стимулировать улучшение демографической ситуации в стране.
Идеи других политиков по улучшению демографии
В России обсуждается инициатива введения звания «Матери-героини» второй степени для женщин, которые родили пять и более детей. В настоящее время такое звание присваивается матерям, имеющим десять и более детей. Предложение выдвинуто депутатом и лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
Он также выступил с предложением о прогрессивной шкале выплат материнского капитала, обратившись с этой инициативой к Путину. Предложение предусматривает увеличение суммы материнского капитала за второго и третьего ребенка.
Также в рамках улучшения демографической обстановки в стране, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил о предстоящем повышении детских пособий на 14,8% с 1 января 2025 года. Кроме того, максимальный размер выплат по декретным компенсациям будет увеличен до 794 тысяч рублей.
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