В Челябинске почти втрое вырос дефицит риелторов

23 декабря 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

В Челябинской области вырос спрос на специалистов по недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество вакансий для риелторов выросло в 2,7 раза в Челябинской области в 2024 году по сравнению с 2023-м. Платить этим специалистам готовы в среднем 108 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в «Авито». «Сильнее всего востребованность риелторов выросла в Свердловской области (в 4,1 раза), Калининградской области (в 3,7 раза), Красноярском крае (в 3,4 раза), Пермском крае (в 3,1 раза), Новосибирской области (в 3 раза) и Челябинской области (в 2,7 раза). Больше всего предложений было представлено в Краснодарском крае, Москве, Башкортостане, Татарстане и Санкт-Петербурге», — рассказали аналитики сервиса. Эксперты уточнили, что в Челябинске средний уровень заработной платы специалистов отрасли достиг 108 тысяч рублей в месяц. По данным за 2024 год, средняя заработная плата риелторов в России составила 115 тысяч рублей. Наибольшие суммы выплат агентам по недвижимости в Москве, где средняя зарплата достигла 172 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 155 тысяч рублей, в Краснодарском крае — 154 тысяч рублей, и в Татарстане — 135 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, курьерам в Челябинске готовы платить 114,5 тысячи рублей в месяц. Жителям региона также предложили попробовать себя в необычных профессиях. Так в области ищут риск-тренера, няню для щенят и повелителя маркетплейса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество вакансий для риелторов выросло в 2,7 раза в Челябинской области в 2024 году по сравнению с 2023-м. Платить этим специалистам готовы в среднем 108 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в «Авито». «Сильнее всего востребованность риелторов выросла в Свердловской области (в 4,1 раза), Калининградской области (в 3,7 раза), Красноярском крае (в 3,4 раза), Пермском крае (в 3,1 раза), Новосибирской области (в 3 раза) и Челябинской области (в 2,7 раза). Больше всего предложений было представлено в Краснодарском крае, Москве, Башкортостане, Татарстане и Санкт-Петербурге», — рассказали аналитики сервиса. Эксперты уточнили, что в Челябинске средний уровень заработной платы специалистов отрасли достиг 108 тысяч рублей в месяц. По данным за 2024 год, средняя заработная плата риелторов в России составила 115 тысяч рублей. Наибольшие суммы выплат агентам по недвижимости в Москве, где средняя зарплата достигла 172 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 155 тысяч рублей, в Краснодарском крае — 154 тысяч рублей, и в Татарстане — 135 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, курьерам в Челябинске готовы платить 114,5 тысячи рублей в месяц. Жителям региона также предложили попробовать себя в необычных профессиях. Так в области ищут риск-тренера, няню для щенят и повелителя маркетплейса.