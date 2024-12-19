В Челябинске составили список самых редких вакансий

В Челябинске составили перечень редких вакансий, открытых работодателями в декабре. Компании ищут риск-тренера, няню для щенят, повелителя маркетплейса и представителей других профессий. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, заработать можно от 40 до 102 тысяч рублей.
«Магнитогорское металлургическое предприятие открыло вакансию риск-тренера с зарплатой от 102 тысяч рублей на руки. Работнику предстоит развивать компетенции сотрудников в сфере охраны труда и промышленной безопасности», — сообщили в пресс-службе HeadHunter. Эта вакансия требует высшего технического образования и стажа работы на производстве от пяти лет.
Среди предложений есть и такая позиция, как няня для щенят породы корги, где соискателям без опыта предлагают от 40 до 55 тысяч рублей. Для получения работы на должности повелителя маркетплейса кандидатам необходимы навыки продвижения и аналитики, зарплата начинается от 64 тысяч рублей.
В список необычных вакансий также попали предложения для ассистента режиссера, специалиста по работе с семьей в управление соцзащиты Ленинского района Челябинска, аппаратчика цианирования, который требуется в Пласте. Миасскому автозаводу нужен главный специалист по выставкам.
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