Челябинские курьеры стали зарабатывать больше 100 тысяч рублей

В Челябинске с начала 2024 года зарплата у курьеров увеличилась на 22% в среднем до 114 469 рублей в месяц за полный рабочий день. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«За год в Челябинской области среднее зарплатное предложение для курьеров выросло на 22% и достигла 114 469 рублей в месяц. Важно отметить, что доход курьеров зависит от специфики, пешая, вело- или автодоставка, количества заказов и чаевых», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, больше всех в данной профессии зарабатывают специалисты, работающие в Красноярском крае. Там заработок курьеров составляет 119 720 рублей. На втором месте по зарплате специалисты в Башкортостане, из зарплата — 117 843 рубля в месяц.
Специалисты в Тульской области получают 117 595 рублей в месяц. Также в топ-5 вошли, работающие в Нижегородской области, с зарплатой 115 370 рублей в месяц и Пермский край, где специалисты получают 115 147 рублей в месяц за полный рабочий день.
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