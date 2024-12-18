Челябинские курьеры стали зарабатывать больше 100 тысяч рублей

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Заработок курьеров с начала года вырос на 22%
Заработок курьеров с начала года вырос на 22% Фото:

В Челябинске с начала 2024 года зарплата у курьеров увеличилась на 22% в среднем до 114 469 рублей в месяц за полный рабочий день. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«За год в Челябинской области среднее зарплатное предложение для курьеров выросло на 22% и достигла 114 469 рублей в месяц. Важно отметить, что доход курьеров зависит от специфики, пешая, вело- или автодоставка, количества заказов и чаевых», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, больше всех в данной профессии зарабатывают специалисты, работающие в Красноярском крае. Там заработок курьеров составляет 119 720 рублей. На втором месте по зарплате специалисты в Башкортостане, из зарплата — 117 843 рубля в месяц.

Специалисты в Тульской области получают 117 595 рублей в месяц. Также в топ-5 вошли, работающие в Нижегородской области, с зарплатой 115 370 рублей в месяц и Пермский край, где специалисты получают 115 147 рублей в месяц за полный рабочий день.

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В Челябинске с начала 2024 года зарплата у курьеров увеличилась на 22% в среднем до 114 469 рублей в месяц за полный рабочий день. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «За год в Челябинской области среднее зарплатное предложение для курьеров выросло на 22% и достигла 114 469 рублей в месяц. Важно отметить, что доход курьеров зависит от специфики, пешая, вело- или автодоставка, количества заказов и чаевых», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, больше всех в данной профессии зарабатывают специалисты, работающие в Красноярском крае. Там заработок курьеров составляет 119 720 рублей. На втором месте по зарплате специалисты в Башкортостане, из зарплата — 117 843 рубля в месяц. Специалисты в Тульской области получают 117 595 рублей в месяц. Также в топ-5 вошли, работающие в Нижегородской области, с зарплатой 115 370 рублей в месяц и Пермский край, где специалисты получают 115 147 рублей в месяц за полный рабочий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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