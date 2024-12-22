ТАСС: завершено расследование теракта под Рязанью и атаки на аэродром Дягилево

23 декабря 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Следствие по делу подорвавшего пути под Рязанью завершено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следствие по уголовному делу в отношении Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) было завершено. Гражданина России и Италии обвиняют в совершении взрыва железнодорожных путей в районе Рязани и нападении на военный аэродром Дягилево. Он частично признал вину. «Следствие по уголовному делу Руслана Сидики окончено. Следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Сообщается, что уголовное дело в отношении Сидики насчитывает приблизительно 40 томов. Сидики признал вину в части обвинений, касающихся нападения на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожных путей в Рязанской области в 2023 году. Однако обвиняемый отрицает обвинения в прохождении специализированных курсов по терроризму, утверждая, что он уже обладал необходимыми навыками благодаря своему увлечению электроникой и коптерами, а также способности самостоятельно изготавливать взрывные устройства. Адвокат Сидики подтвердил ТАСС завершение следствия по делу его клиента, но воздержался от дополнительных комментариев. Как ранее писало URA.RU, Сидики обвиняют в совершении теракта, который, по мнению следствия, организовал по заданию спецслужб Украины. Ему предъявлено обвинение в девяти тяжких преступлениях. Следствие допросило 15 свидетелей по этому уголовному делу. Об этом сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие по уголовному делу в отношении Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) было завершено. Гражданина России и Италии обвиняют в совершении взрыва железнодорожных путей в районе Рязани и нападении на военный аэродром Дягилево. Он частично признал вину. «Следствие по уголовному делу Руслана Сидики окончено. Следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Сообщается, что уголовное дело в отношении Сидики насчитывает приблизительно 40 томов. Сидики признал вину в части обвинений, касающихся нападения на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожных путей в Рязанской области в 2023 году. Однако обвиняемый отрицает обвинения в прохождении специализированных курсов по терроризму, утверждая, что он уже обладал необходимыми навыками благодаря своему увлечению электроникой и коптерами, а также способности самостоятельно изготавливать взрывные устройства. Адвокат Сидики подтвердил ТАСС завершение следствия по делу его клиента, но воздержался от дополнительных комментариев. Как ранее писало URA.RU, Сидики обвиняют в совершении теракта, который, по мнению следствия, организовал по заданию спецслужб Украины. Ему предъявлено обвинение в девяти тяжких преступлениях. Следствие допросило 15 свидетелей по этому уголовному делу. Об этом сообщает 360.ru.