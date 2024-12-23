Россиянам рассказали, что их ждет сокращенная рабочая неделя

Социолог Лопатина: первая рабочая неделя 2025 года в России будет самой короткой
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Рабочая неделя в январе начнется с 9-го числа
Рабочая неделя в январе начнется с 9-го числа Фото:

Первая рабочая неделя 2025 года в России будет самой короткой и продлится всего два дня — 9 и 10 января. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«Первая рабочая неделя после новогодних каникул в 2025 году будет сокращенной — двухдневной. Выходить на работу придется в четверг, 9 января», — сказала Лопатина. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее правительство России перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на субботу, 28 числа. Таким образом общее количество праздничных дней составит 11 дней — с 29 декабря по 8 января. 

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Первая рабочая неделя 2025 года в России будет самой короткой и продлится всего два дня — 9 и 10 января. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. «Первая рабочая неделя после новогодних каникул в 2025 году будет сокращенной — двухдневной. Выходить на работу придется в четверг, 9 января», — сказала Лопатина. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее правительство России перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на субботу, 28 числа. Таким образом общее количество праздничных дней составит 11 дней — с 29 декабря по 8 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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