Россиянам рассказали, что их ждет сокращенная рабочая неделя

Первая рабочая неделя 2025 года в России будет самой короткой и продлится всего два дня — 9 и 10 января. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Первая рабочая неделя после новогодних каникул в 2025 году будет сокращенной — двухдневной. Выходить на работу придется в четверг, 9 января», — сказала Лопатина. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее правительство России перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на субботу, 28 числа. Таким образом общее количество праздничных дней составит 11 дней — с 29 декабря по 8 января.
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