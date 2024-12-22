22 декабря 2024

Стала известна дата открытия ледового городка на площади Революции в Челябинске

Ледовый городок в Челябинске откроется 27 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок на площади Революции откроют в конце недели
Ледовый городок на площади Революции откроют в конце недели Фото:

В Челябинске в ближайшую пятницу, 27 декабря, состоится торжественное открытие ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции. Об этом 23 декабря сообщил заместитель мэра по вопросам социального развития Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

«Открытие ледового городка на площади Революции запланировано на 27 декабря», — сообщил Авдеев. В этом году площадь украсят в стиле «Острова сокровищ».

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске в 2024 году будет более наполненным, чем годом ранее. Планируется открытие горок, большого фут-корта и аттракционов. Первый лет для строительства городка привезли на площадь 5 декабря,  сообщила ранее пресс-служба управления культуры. Устанавливать новогоднюю елку начали днем позднее, 6 декабря. Как сообщал корреспондент URA.RU, на месте ледового городка также продолжается монтаж горок.

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В Челябинске в ближайшую пятницу, 27 декабря, состоится торжественное открытие ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции. Об этом 23 декабря сообщил заместитель мэра по вопросам социального развития Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  «Открытие ледового городка на площади Революции запланировано на 27 декабря», — сообщил Авдеев. В этом году площадь украсят в стиле «Острова сокровищ». Ледовый городок на площади Революции в Челябинске в 2024 году будет более наполненным, чем годом ранее. Планируется открытие горок, большого фут-корта и аттракционов. Первый лет для строительства городка привезли на площадь 5 декабря,  сообщила ранее пресс-служба управления культуры. Устанавливать новогоднюю елку начали днем позднее, 6 декабря. Как сообщал корреспондент URA.RU, на месте ледового городка также продолжается монтаж горок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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