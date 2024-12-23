Кто вылетел из проекта «Звезды в джунглях» в 14 выпуске: стало известно имя первого финалиста

Вот уже два месяца зрители неотрывно следят за происходящим на съемочной площадке «Звезд в джунглях». 22 декабря на телеканале ТНТ вышел полуфинал, в котором осталось всего шесть человек. URA.RU рассказывает о том, что случилось в четырнадцатом выпуске шоу «Звезды в джунглях».
Утро на «Звездах в Джунглях»
Напомним, что в полуфинале оказались шесть участников. За первенство сразятся актер Александр Волохов, комик Игорь Чехов, модель Алана Мамаева, рэпер Натан, блогер Лерчек и юморист Омар Алибутаев.
День на проекте начался с возмущений комика Александра Волохова. Участник понял, что за последние четыре дня они не смогут выполнить задание: перебрать весь рис за отведенное время теперь попросту невозможно. Раздраженный комик прошелся по всем, кто отказывался помогать команде. Теперь ни участники, ни зрители так и не узнают, что ждало героев за выполнение испытания.
После перебранки участники договорились о том, кого они выдвигут на выгон на этот раз. Под прицел попали Лерчек и Натан. Если они не раздобудут иммунитет — то окажутся в шаге от вылета.
Испытание за монеты
На испытание пошли все оставшиеся участники. Алана Мамаева стала футболистом: она должна была забить мяч в рот своих товарищей, после чего они принимались есть что-нибудь неприятное. За каждое гадкое блюдо участники получали по монете.
Первым делом мячом в рот получил Игорь Чехов, после чего принялся есть желе с тараканами. Несмотря на отвращение, он справился и заработал команде монету.
Второй мяч Алана Мамаева хотела отправить в рот Омара Алибутаева — но угодила в Лерчек. В итоге блогерше пришлось есть перец чили в шоколаде. Участница справилась, принеся команде еще одну монету.
Затем Омар Алибутаев перекусил яйцами альпаки с карамелью (ему, кстати, понравилось), Натан позавтракал форшмаком с тараканами, Саша Волохов съел салат с бычьими глазами. Больше всех не повезло Омару: после первого блюда, ему пришлось съесть еще и мусс с червями из сырой печени обезьяны.
Такой завтрак принес участникам максимальное количество монет. В итоге герои заработали два миллиона рублей.
Кто вылетел из шоу «Звезды в джунглях»
Перед голосованием участники прошли испытание на иммунитет: герои должны были натереть ровно 182 грамма кокоса. Не зная, кому именно удалось справиться, участники отправились на церемонию.
В итоге иммунитет оказался у Натана, а на выгон номинировали двух комиков: Игоря Чехова и Омара Алибутаева. Им предстояло сразиться над водой, пытаясь скинуть соперника.
В первом раунде победу одержал Омар, но затем Игорь смекнул, как нужно выигрывать. Так что остальные пять раундов остались за Чеховым. Таким образом, он стал первым финалистом шоу, а Омар Алибутаев покинул проект за шаг до финала.
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