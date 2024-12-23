Скандальный свердловский мэр получил срок за поездку в Крым. Фото

Мэр Горноуральского округа Летников получил три года колонии

23 декабря 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Дмитрия Летникова обвинили в растрате бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Горноуральского округа (Свердловская область) Дмитрий Летников признан виновным в растрате бюджета на поездки в Крым. Ближайшие три года он проведет в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. «Также Летникова лишили права занимать должности на госслужбе на ближайшие три года. Он был взят под стражу в зале суда», — сказали в инстанции. О том, что Летников стал фигурантом уголовного дела, URA.RU писало осенью 2023-го. Его заподозрили в трех эпизодах растраты. Первый связан с отдыхом в Крыме, второй — с покупкой путевки в башкирский санаторий «Янган-Тау», а третий — с санаторием Челябинской области. По версии следствия, бюджет он потратил на путевки для жены (ему самому отдых полагался). Летников возместил ущерб (142 тысячи рублей). Вину не признал Ранее он уже попадал в скандалы. В 2021 году Летников попался на том, что за 1,6 млн бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение. Дмитрия Летникова взяли под стражу в зале суда Фото: предоставлено Ленинским райсудом Нижнего Тагила Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Горноуральского округа (Свердловская область) Дмитрий Летников признан виновным в растрате бюджета на поездки в Крым. Ближайшие три года он проведет в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. «Также Летникова лишили права занимать должности на госслужбе на ближайшие три года. Он был взят под стражу в зале суда», — сказали в инстанции. О том, что Летников стал фигурантом уголовного дела, URA.RU писало осенью 2023-го. Его заподозрили в трех эпизодах растраты. Первый связан с отдыхом в Крыме, второй — с покупкой путевки в башкирский санаторий «Янган-Тау», а третий — с санаторием Челябинской области. По версии следствия, бюджет он потратил на путевки для жены (ему самому отдых полагался). Летников возместил ущерб (142 тысячи рублей). Вину не признал Ранее он уже попадал в скандалы. В 2021 году Летников попался на том, что за 1,6 млн бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.