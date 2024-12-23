Путин раскрыл, что ждет экономику России в 2025 году

Путин: сбалансированный рост и умеренная инфляция — ключевые задачи для РФ
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Выполнение госпрограмм и достижение национальных целей очень важно, заявил Путин
Выполнение госпрограмм и достижение национальных целей очень важно, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин озвучил актуальные цели экономики России на 2025 год. Он подчеркнул необходимость достижения сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией.

«В экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил, что это важно для выполнения государственных программ и успешного достижения национальных целей развития.

Владимир Путин заявил, что страна сохраняет экономический рост, несмотря на трудности. Он подчеркнул стабильные показатели экономики: рост в прошлом году составил 3.6%, в этом ожидается 3.9-4%, передает 360.ru.

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Президент РФ Владимир Путин озвучил актуальные цели экономики России на 2025 год. Он подчеркнул необходимость достижения сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. «В экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил, что это важно для выполнения государственных программ и успешного достижения национальных целей развития. Владимир Путин заявил, что страна сохраняет экономический рост, несмотря на трудности. Он подчеркнул стабильные показатели экономики: рост в прошлом году составил 3.6%, в этом ожидается 3.9-4%, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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