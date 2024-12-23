Путин раскрыл, что ждет экономику России в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин озвучил актуальные цели экономики России на 2025 год. Он подчеркнул необходимость достижения сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией.
«В экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — передает слова Путина РИА Новости. Он отметил, что это важно для выполнения государственных программ и успешного достижения национальных целей развития.
Владимир Путин заявил, что страна сохраняет экономический рост, несмотря на трудности. Он подчеркнул стабильные показатели экономики: рост в прошлом году составил 3.6%, в этом ожидается 3.9-4%, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.