Кардиолог в канун Нового года предупредила о синдроме праздничного сердца

Синдром праздничного сердца — это особый вид аритмии. Он может возникнуть после употребления алкоголя даже в небольших количествах. Из-за этого может начаться перебой в работе сердца. Подобное состояние опасно и при появлении симптомов следует немедленно вызвать скорую. Об этом URA.RU сообщила врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Роксана Портнова. Она уточнила, что синдром праздничного сердца чаще всего проявляется у людей, которые не привыкли употреблять спиртное на регулярной основе.
«Аритмии могут возникнуть сразу после употребления алкоголя либо спустя 12-36 часов после застолья. Наиболее частым симптомом этого синдрома является ощущение учащенного неритмичного сердцебиения с частотой, нередко превышающей 100 ударов в минуту. Также у человека может быть одышка, слабость, боли в области сердца и резкое снижение устойчивости к физической нагрузке», — уточнила врач-кардиолог в беседе с URA.RU.
Портнова отметила, что чаще всего подобное состояние свойственно для людей, не склонных к частому распитию спиртного. Она уточнила, что аритмия может развиться даже после приема 1-2 алкогольных напитков.
По словам врача, развитие синдрома праздничного сердца может быть вызвано токсическим воздействием алкоголя и его метаболитов, обезвоживанием организма, потреблением соленой пищи, кофеином, уменьшением продолжительности сна и ограничением физической активности. Ключевыми факторами, которые способствуют возникновению подобного вида аритмии: гипертония, ожирение, диабет, хронические заболевания почек и обструктивное апноэ сна, которое проявляется прекращениями дыхания во сне.
Для профилактики развития синдрома праздничного сердца Роксана Портнова советует отказаться от употребления алкоголя, контролировать потребление кофеина, а еще соблюдать режим сна и питания. Не менее важен, по словам врача, и правильный питьевой режим. Эти меры помогут снизить риск возникновения аритмий и других осложнений на фоне праздничных застолий.
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