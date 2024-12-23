Правительство поделилось грандиозными планами на строительство дорог до конца года

Правительство России до конца 2024 года выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт дорог. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели еще свыше 46 миллиардов рублей», — передает слова Мишустина РИА Новости.
Он добавил, что средства также пойдут на создание обхода Твери, капитальный ремонт моста в Рыбинске и строительство моста через Обь в Сургуте. Так, планируется привести в порядок 418 километров федеральных трасс. Кроме того, расширен пятилетний план дорожной деятельности до 2028 года, который включает проекты в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
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