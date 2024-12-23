Правительство поделилось грандиозными планами на строительство дорог до конца года

Правительство выделит более 46 млрд рублей на ремонт дорог до конца года
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Приведут в порядок 418 километров федеральных трасс, заявил Мишустин
Приведут в порядок 418 километров федеральных трасс, заявил Мишустин Фото:

Правительство России до конца 2024 года выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт дорог. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели еще свыше 46 миллиардов рублей», — передает слова Мишустина РИА Новости. 

Он добавил, что средства также пойдут на создание обхода Твери, капитальный ремонт моста в Рыбинске и строительство моста через Обь в Сургуте. Так, планируется привести в порядок 418 километров федеральных трасс. Кроме того, расширен пятилетний план дорожной деятельности до 2028 года, который включает проекты в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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Правительство России до конца 2024 года выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт дорог. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели еще свыше 46 миллиардов рублей», — передает слова Мишустина РИА Новости.  Он добавил, что средства также пойдут на создание обхода Твери, капитальный ремонт моста в Рыбинске и строительство моста через Обь в Сургуте. Так, планируется привести в порядок 418 километров федеральных трасс. Кроме того, расширен пятилетний план дорожной деятельности до 2028 года, который включает проекты в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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