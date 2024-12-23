23 декабря 2024

Многострадальную развязку у «Калины» откроют на полтора года позже срока

Срок запуска новой развязки у «Калины» перенесли на полтора года
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка, развязка у калины
Развязку у «Калины» должны были полностью закончить к концу года, но сроки сдвинулись Фото:

Сроки исполнения контракта на строительство дорожной мегаразвязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге вновь продлили. На этот раз проект собираются сдать до 28 августа 2026 года. Информация появилась на сайте госзакупок.

«Дата окончания исполнения контракта: 28.09.2026», — следует из описания. Изначально сдать долгожданную развязку должны были к концу 2024 года.

Генподрядчиком выступает московская компания «Альмакор», испытывающая серьезные финансовые трудности — из-за удорожания стройматериалов и роста цен. В сентябре этого года стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам предприятия в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. А в октябре появилась информация, что «Альмакор» готовится к банкротству.

Параллельно с этим стоимость строительства развязки существенно растет. По словам источника URA.RU, увеличение будет примерно на 20% (1,3 млрд рублей).

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Сроки исполнения контракта на строительство дорожной мегаразвязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге вновь продлили. На этот раз проект собираются сдать до 28 августа 2026 года. Информация появилась на сайте госзакупок. «Дата окончания исполнения контракта: 28.09.2026», — следует из описания. Изначально сдать долгожданную развязку должны были к концу 2024 года. Генподрядчиком выступает московская компания «Альмакор», испытывающая серьезные финансовые трудности — из-за удорожания стройматериалов и роста цен. В сентябре этого года стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам предприятия в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. А в октябре появилась информация, что «Альмакор» готовится к банкротству. Параллельно с этим стоимость строительства развязки существенно растет. По словам источника URA.RU, увеличение будет примерно на 20% (1,3 млрд рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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