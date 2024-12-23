Многострадальную развязку у «Калины» откроют на полтора года позже срока

Сроки исполнения контракта на строительство дорожной мегаразвязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге вновь продлили. На этот раз проект собираются сдать до 28 августа 2026 года. Информация появилась на сайте госзакупок.
«Дата окончания исполнения контракта: 28.09.2026», — следует из описания. Изначально сдать долгожданную развязку должны были к концу 2024 года.
Генподрядчиком выступает московская компания «Альмакор», испытывающая серьезные финансовые трудности — из-за удорожания стройматериалов и роста цен. В сентябре этого года стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам предприятия в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. А в октябре появилась информация, что «Альмакор» готовится к банкротству.
Параллельно с этим стоимость строительства развязки существенно растет. По словам источника URA.RU, увеличение будет примерно на 20% (1,3 млрд рублей).
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