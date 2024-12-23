Украина создает ракету Trembita, способную долететь до Москвы. Об этом сообщает журнал The Economist.
«Базовая Trembita летит со скоростью 400 км/ч с дальностью полета 200 км. Разрабатывается более крупная и мощная модель, чтобы добраться до Москвы», — пишет The Economist со ссылкой на источники.
Серийное производство должно быть запущено после финальных полевых испытаний. Двигатель Trembita представляет собой современную ремейк импульсного двигателя за 200 долларов, впервые использованного на немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году, отмечает журнал.
Минцифры Украины и основатели украинских стартапов признавались, что не могут создать аналоги российского оружия. Для создания военно-промышленного комплекса, который можно было бы сравнить с отечественным, Киеву потребуется много лет и значительные финансовые вложения. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что система «Орешник» значительно превосходит все существующие виды вооружений на рынке, передает RT.
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