Стая бродячих собак насмерть загрызла россиянку

24 декабря 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Бездомные собаки до смерти искусали жительницу Хабаровского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Хабаровском крае стая бездомных собак загрызла женщину. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщила региональная прокуратура. «Ранним утром 24 декабря 2024 года в п. Октябрьский Ванинского района обнаружен труп женщины 1956 года рождения со следами укусов животных. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, для координации их деятельности прибыл прокурор Ванинского района Константин Савин», — рассказала пресс-служба надзорного ведомства. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку по данному факту, а также по вопросу эффективности траты бюджетных средств на отлов и содержание безнадзорных животных. На эти цели в Хабаровском крае выделили 288 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, стая бездомных собак напала на девушку у в Екатеринбурге. При этом в Госдуме выступили с инициативной ввести уголовную ответственность за догхантинг. Об этом пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Хабаровском крае стая бездомных собак загрызла женщину. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщила региональная прокуратура. «Ранним утром 24 декабря 2024 года в п. Октябрьский Ванинского района обнаружен труп женщины 1956 года рождения со следами укусов животных. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, для координации их деятельности прибыл прокурор Ванинского района Константин Савин», — рассказала пресс-служба надзорного ведомства. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку по данному факту, а также по вопросу эффективности траты бюджетных средств на отлов и содержание безнадзорных животных. На эти цели в Хабаровском крае выделили 288 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, стая бездомных собак напала на девушку у в Екатеринбурге. При этом в Госдуме выступили с инициативной ввести уголовную ответственность за догхантинг. Об этом пишет «Национальная служба новостей».