23 декабря 2024

Стая бродячих собак насмерть загрызла россиянку

© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомные собаки до смерти искусали жительницу Хабаровского края Фото:

В Хабаровском крае стая бездомных собак загрызла женщину. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Ранним утром 24 декабря 2024 года в п. Октябрьский Ванинского района обнаружен труп женщины 1956 года рождения со следами укусов животных. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, для координации их деятельности прибыл прокурор Ванинского района Константин Савин», — рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку по данному факту, а также по вопросу эффективности траты бюджетных средств на отлов и содержание безнадзорных животных. На эти цели в Хабаровском крае выделили 288 млн рублей.

Как ранее писало URA.RU, стая бездомных собак напала на девушку у в Екатеринбурге. При этом в Госдуме выступили с инициативной ввести уголовную ответственность за догхантинг. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

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В Хабаровском крае стая бездомных собак загрызла женщину. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщила региональная прокуратура. «Ранним утром 24 декабря 2024 года в п. Октябрьский Ванинского района обнаружен труп женщины 1956 года рождения со следами укусов животных. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, для координации их деятельности прибыл прокурор Ванинского района Константин Савин», — рассказала пресс-служба надзорного ведомства. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку по данному факту, а также по вопросу эффективности траты бюджетных средств на отлов и содержание безнадзорных животных. На эти цели в Хабаровском крае выделили 288 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, стая бездомных собак напала на девушку у в Екатеринбурге. При этом в Госдуме выступили с инициативной ввести уголовную ответственность за догхантинг. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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