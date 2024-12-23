Стая бродячих собак насмерть загрызла россиянку

В Хабаровском крае стая бездомных собак загрызла женщину. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Ранним утром 24 декабря 2024 года в п. Октябрьский Ванинского района обнаружен труп женщины 1956 года рождения со следами укусов животных. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, для координации их деятельности прибыл прокурор Ванинского района Константин Савин», — рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура начала проверку по данному факту, а также по вопросу эффективности траты бюджетных средств на отлов и содержание безнадзорных животных. На эти цели в Хабаровском крае выделили 288 млн рублей.
Как ранее писало URA.RU, стая бездомных собак напала на девушку у в Екатеринбурге. При этом в Госдуме выступили с инициативной ввести уголовную ответственность за догхантинг. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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