Курганец проехал почти 300 километров ради дозы героина

24 декабря 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Курганец приехал в Челябинск на поезде, чтобы забрать закладку с героином Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Кургана проехал почти 300 километров ради дозы героина. Задержали наркомана в Челябинске, около остановочной платформы перегона «Шагол — Электростанция», сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «При проведении личного досмотра в кармане у задержанного оперативники обнаружили и изъяли полимерный сверток, содержимое которого направили на исследование экспертам. Согласно заключению, представленный порошкообразный материал является наркотическим средством героин, общей массой около 50 граммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. Выяснилось, что наркотики курганец заказал через интернет. И ради их получения преодолел такой путь. Помимо этого, полицейские установили, что мужчина состоит на учете у нарколога. Ранее он был неоднократно судим. «Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.„г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ. На время предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана проехал почти 300 километров ради дозы героина. Задержали наркомана в Челябинске, около остановочной платформы перегона «Шагол — Электростанция», сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «При проведении личного досмотра в кармане у задержанного оперативники обнаружили и изъяли полимерный сверток, содержимое которого направили на исследование экспертам. Согласно заключению, представленный порошкообразный материал является наркотическим средством героин, общей массой около 50 граммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. Выяснилось, что наркотики курганец заказал через интернет. И ради их получения преодолел такой путь. Помимо этого, полицейские установили, что мужчина состоит на учете у нарколога. Ранее он был неоднократно судим. «Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.„г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ. На время предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.