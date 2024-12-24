Курганец проехал почти 300 километров ради дозы героина

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
Курганец приехал в Челябинск на поезде, чтобы забрать закладку с героином Фото:

Житель Кургана проехал почти 300 километров ради дозы героина. Задержали наркомана в Челябинске, около остановочной платформы перегона «Шагол — Электростанция», сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«При проведении личного досмотра в кармане у задержанного оперативники обнаружили и изъяли полимерный сверток, содержимое которого направили на исследование экспертам. Согласно заключению, представленный порошкообразный материал является наркотическим средством героин, общей массой около 50 граммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции.

Выяснилось, что наркотики курганец заказал через интернет. И ради их получения преодолел такой путь. Помимо этого, полицейские установили, что мужчина состоит на учете у нарколога. Ранее он был неоднократно судим.

«Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.„г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ. На время предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

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Житель Кургана проехал почти 300 километров ради дозы героина. Задержали наркомана в Челябинске, около остановочной платформы перегона «Шагол — Электростанция», сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «При проведении личного досмотра в кармане у задержанного оперативники обнаружили и изъяли полимерный сверток, содержимое которого направили на исследование экспертам. Согласно заключению, представленный порошкообразный материал является наркотическим средством героин, общей массой около 50 граммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции. Выяснилось, что наркотики курганец заказал через интернет. И ради их получения преодолел такой путь. Помимо этого, полицейские установили, что мужчина состоит на учете у нарколога. Ранее он был неоднократно судим. «Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч.3 ст. 30 п.„г“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ. На время предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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