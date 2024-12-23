Генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев в ближайшее время выйдет на пенсию. Сейчас обсуждается вариант его перехода на должность консультанта, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Александр Александрович [Иноземцев] скоро выйдет на пенсию, но продолжит сотрудничать с предприятием в качестве консультанта. Предполагалось, что он сообщит об уходе на торжественном вечере в честь юбилеев „Авиадвигателя“ и „Пермских моторов“ 13 декабря, но почему-то он передумал», — сообщил источник.
Иноземцев является управляющим директором и генконструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель» с декабря 2016 года. С ноября 2020 года он по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «ОДК». В 2023 году с Иноземцевым встречался президент России Владимир Путин. В июне прошлого года Путин присвоил генконструктору «ОДК-Авиадвигатель» звание «Герой труда».
URA.RU отправило запрос в пресс-службу «ОДК-Авиадвигатель». На момент публикации ответ не был получен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!