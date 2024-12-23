23 декабря 2024

Генконструктор пермского «Авиадвигателя» Иноземцев оставляет важный пост. Инсайд

Генконструктор пермского «Авиадвигателя» Иноземцев выходит на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Иноземцев останется консультантом в «ОДК-Авиадвигатель»
Александр Иноземцев останется консультантом в «ОДК-Авиадвигатель» Фото:

Генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев в ближайшее время выйдет на пенсию. Сейчас обсуждается вариант его перехода на должность консультанта, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Александр Александрович [Иноземцев] скоро выйдет на пенсию, но продолжит сотрудничать с предприятием в качестве консультанта. Предполагалось, что он сообщит об уходе на торжественном вечере в честь юбилеев „Авиадвигателя“ и „Пермских моторов“ 13 декабря, но почему-то он передумал», — сообщил источник.

Иноземцев является управляющим директором и генконструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель» с декабря 2016 года. С ноября 2020 года он по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «ОДК». В 2023 году с Иноземцевым встречался президент России Владимир Путин. В июне прошлого года Путин присвоил генконструктору «ОДК-Авиадвигатель» звание «Герой труда». 

URA.RU отправило запрос в пресс-службу «ОДК-Авиадвигатель». На момент публикации ответ не был получен.

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Генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев в ближайшее время выйдет на пенсию. Сейчас обсуждается вариант его перехода на должность консультанта, рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Александр Александрович [Иноземцев] скоро выйдет на пенсию, но продолжит сотрудничать с предприятием в качестве консультанта. Предполагалось, что он сообщит об уходе на торжественном вечере в честь юбилеев „Авиадвигателя“ и „Пермских моторов“ 13 декабря, но почему-то он передумал», — сообщил источник. Иноземцев является управляющим директором и генконструктором в АО «ОДК-Авиадвигатель» с декабря 2016 года. С ноября 2020 года он по совместительству занимает должность заместителя гендиректора АО «ОДК». В 2023 году с Иноземцевым встречался президент России Владимир Путин. В июне прошлого года Путин присвоил генконструктору «ОДК-Авиадвигатель» звание «Герой труда».  URA.RU отправило запрос в пресс-службу «ОДК-Авиадвигатель». На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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