23 декабря 2024

В отделении Сбера, которое подожгли в Перми, начался ремонт

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Отделение на улице Мира закрыто с 24 декабря Фото:
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В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

В горевшем офисе Сбера на улице Мира в Перми начался ремонт. Отделение закрыто с 24 декабря.

«У входа в отделение Сбера разместили табличку, в которой сообщается, что он закрыт на ремонт. Клиентов просят обращаться в ближайшие офисы банка», — пишет perm.aif.ru.

Неизвестный поджег отделение Сбера на улице Мира 23 декабря около 20:20. В результате ЧП один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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В горевшем офисе Сбера на улице Мира в Перми начался ремонт. Отделение закрыто с 24 декабря. «У входа в отделение Сбера разместили табличку, в которой сообщается, что он закрыт на ремонт. Клиентов просят обращаться в ближайшие офисы банка», — пишет perm.aif.ru. Неизвестный поджег отделение Сбера на улице Мира 23 декабря около 20:20. В результате ЧП один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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