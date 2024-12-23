Происшествия Пожары В отделении Сбера, которое подожгли в Перми, начался ремонт 24 декабря 2024 в 11:38 Размер текста - 17 + Отделение на улице Мира закрыто с 24 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка» В горевшем офисе Сбера на улице Мира в Перми начался ремонт. Отделение закрыто с 24 декабря. «У входа в отделение Сбера разместили табличку, в которой сообщается, что он закрыт на ремонт. Клиентов просят обращаться в ближайшие офисы банка», — пишет perm.aif.ru. Неизвестный поджег отделение Сбера на улице Мира 23 декабря около 20:20. В результате ЧП один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В горевшем офисе Сбера на улице Мира в Перми начался ремонт. Отделение закрыто с 24 декабря. «У входа в отделение Сбера разместили табличку, в которой сообщается, что он закрыт на ремонт. Клиентов просят обращаться в ближайшие офисы банка», — пишет perm.aif.ru. Неизвестный поджег отделение Сбера на улице Мира 23 декабря около 20:20. В результате ЧП один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям