В отделении Сбера, которое подожгли в Перми, начался ремонт

Отделение на улице Мира закрыто с 24 декабря
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
В горевшем офисе Сбера на улице Мира в Перми начался ремонт. Отделение закрыто с 24 декабря.
«У входа в отделение Сбера разместили табличку, в которой сообщается, что он закрыт на ремонт. Клиентов просят обращаться в ближайшие офисы банка», — пишет perm.aif.ru.
Неизвестный поджег отделение Сбера на улице Мира 23 декабря около 20:20. В результате ЧП один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
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