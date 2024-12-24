Иностранных студентов обяжут сдавать экзамен на знание русского языка

Студенты из других стран, которые хотят получить образование в вузах России, с 1 апреля 2025 года должны будут сдавать экзамен по русскому языку. Об этом сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что приказ уже подписан главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
«В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы», — заявил Чернышенко. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что перед зачислением в школы дети иностранных граждан также будут проходить тестирование по русскому языку. Инициатива вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Вице-премьер РФ уточнил, что ежегодно в российские школы зачисляют порядка 155 тысяч детей мигрантов, передает 360.ru.
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