Иностранных студентов обяжут сдавать экзамен на знание русского языка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранные студенты в вузах будут сдавать экзамен по русскому языку с 1 апреля 2025 года
Иностранные студенты в вузах будут сдавать экзамен по русскому языку с 1 апреля 2025 года Фото:

Студенты из других стран, которые хотят получить образование в вузах России, с 1 апреля 2025 года должны будут сдавать экзамен по русскому языку. Об этом сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что приказ уже подписан главой Минобрнауки Валерием Фальковым. 

«В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы», — заявил Чернышенко. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что перед зачислением в школы дети иностранных граждан также будут проходить тестирование по русскому языку. Инициатива вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Вице-премьер РФ уточнил, что ежегодно в российские школы зачисляют порядка 155 тысяч детей мигрантов, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студенты из других стран, которые хотят получить образование в вузах России, с 1 апреля 2025 года должны будут сдавать экзамен по русскому языку. Об этом сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что приказ уже подписан главой Минобрнауки Валерием Фальковым.  «В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы», — заявил Чернышенко. Информацию передает РИА Новости.  Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что перед зачислением в школы дети иностранных граждан также будут проходить тестирование по русскому языку. Инициатива вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Вице-премьер РФ уточнил, что ежегодно в российские школы зачисляют порядка 155 тысяч детей мигрантов, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...