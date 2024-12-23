Главная дорожная стройка Екатеринбурга подорожала, а сроки сдвинулись

Дорожная развязка у концерна «Калина» в Екатеринбурге откроется в 2025 году. Стоимость работ, как и анонсировало URA.RU, выросла на 1,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов на встрече с редакторами городских СМИ.
«Работы ведутся и я не сомневаюсь, и надеюсь, что к концу 2025 года мы этот проект полностью сдадим. Хотя нормативный срок строительства, с учетом нового проекта и экспертизы, 2026 год», — заявил Орлов.
По его словам были риски расторжения контракта с генподрядчиком — московской компанией «Альмакор», — но тогда развязку не сдали бы и к 2027 году. Сейчас идет привлечение субподрядчиков в рамках действующих контрактов.
«Это проект 2014 года. Ему 10 лет. Не было учтено огромное количество сетей, которые необходимо вынести, это допзатраты. Проект переработанный вновь зашел на экспертизу. У нас примерно на 20% выросла стоимость. Губернатор [Евгений Куйвашев] об этом, естественно, в курсе. 6,4 миллиарда рублей эти работы стоят, плюсуйте сюда еще 1,3 млрд. Сегодня цена зафиксирована, все об этом знают», — добавил глава города.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация о продлении строительства развязки до 28 августа 2026 года. Полностью сдать объект должны были изгачально к концу 2024 года года (срок контракта — до декабря). По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.
В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам генподрядчика, испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!